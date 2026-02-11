Semaine de l’Occitanie C’est la Terre de mon Pays Beaumontois en Périgord

Semaine de l’Occitanie C’est la Terre de mon Pays

Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Un voyage dans un univers fait de traditions et des fruits de son imagination. Une parole simple aux accents de racines. Une parole drôle et tendre qui emporte là où le récit de vie se mêle au conte traditionnel. Spectacle conté par David Tormena,

Tarif 10€/ Adulte

Gratuit pour moins de 18 ans.

Réservation conseillée au 06 37 54 63 67. .

Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 73 95 delpech.daniel@wanadoo.fr

