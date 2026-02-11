Semaine de l’occitanie Spectacle du Collectif UGUGU Fil à Fil

Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Spectacle tout public bilingue Occitan-Français, poétique, musical et sensoriel. La complicité intime et joyeuse entre une petite-fille et sa grand-mère, racontée en langues mêlées.

Représentation à 13h30 pour les scolaire.

Représentation tout public à 20h30.

Réservation conseillée au 06 37 54 63 66

Tarif 10€/ Adulte

Gratuit pour moins de 18 ans .

Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 73 95 delpech.daniel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine de l’occitanie Spectacle du Collectif UGUGU Fil à Fil

L’événement Semaine de l’occitanie Spectacle du Collectif UGUGU Fil à Fil Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-02-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides