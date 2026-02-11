Semaine de l’occitanie Spectacle du Collectif UGUGU Fil à Fil Beaumontois en Périgord
Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne
Début : 2026-03-03
fin : 2026-03-03
2026-03-03
Spectacle tout public bilingue Occitan-Français, poétique, musical et sensoriel. La complicité intime et joyeuse entre une petite-fille et sa grand-mère, racontée en langues mêlées.
Représentation à 13h30 pour les scolaire.
Représentation tout public à 20h30.
Réservation conseillée au 06 37 54 63 66
Tarif 10€/ Adulte
Gratuit pour moins de 18 ans .
Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 73 95 delpech.daniel@wanadoo.fr
