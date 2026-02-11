Semaine de l’Occitanie Théâtre par la Troupe La Comèdia Occitana Tolzana Beaumontois en Périgord
Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne
Théâtre par la Troupe La Comèdia Occitana Tolzana (COT) DU COTÉ DE LA COT
Un théâtre bilingue avec des sketches et chansons.
Réservation conseillée au 06 37 54 63 65.
Tarif 10€/ Adulte
Gratuit pour moins de 18ans. .
Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 73 95 delpech.daniel@wanadoo.fr
