Semaine de l’Occitanie Théâtre par la Troupe La Comèdia Occitana Tolzana Beaumontois en Périgord

Semaine de l’Occitanie Théâtre par la Troupe La Comèdia Occitana Tolzana

Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne

Théâtre par la Troupe La Comèdia Occitana Tolzana (COT) DU COTÉ DE LA COT

Un théâtre bilingue avec des sketches et chansons.

Réservation conseillée au 06 37 54 63 65.

Tarif 10€/ Adulte

Gratuit pour moins de 18ans. .

Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 73 95 delpech.daniel@wanadoo.fr

English : Semaine de l’Occitanie Théâtre par la Troupe La Comèdia Occitana Tolzana

