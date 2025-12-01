Semaine de loisir Équitation Poney Club Laizé

Semaine de loisir Équitation

Poney Club 545 chemin de Givry Laizé Saône-et-Loire

Début : 2025-12-20 09:30:00

fin : 2025-12-27 17:00:00

2025-12-20

Viens avec nous les poneys ! Ici au Poney club, apprends à communiquer avec nous en commençant par nous brosser le dos. Nous les poneys, nous ne parlons pas vraiment… mais nous apprécions ta compagnie. Alors partons en balade ensemble autour du domaine ; ou bien, monte sur notre dos et jour après jour nous allons trotter pour toi. Il faut aussi nous soigner et ranger le matériel tu verras, tu vas apprendre tant de choses. Alors à très bientôt ! .

Poney Club 545 chemin de Givry Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 91 64 info@equitalaize.com

