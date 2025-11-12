Semaine de lutte contre le harcèlement scolaire rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux
Semaine de lutte contre le harcèlement scolaire
rue du Serre Blanc Espace Coluche Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-11-12 13:30:00
fin : 2025-11-12 18:00:00
2025-11-12
Journée de sensibilisation le mercredi 12 novembre dans le cadre de la semaine de lutte contre le harcèlement scolaire et des droits de l’enfant. Ateliers, projections, jeux, échanges….
English :
Awareness day on Wednesday, November 12, as part of Anti-Bullying and Children’s Rights Week. Workshops, screenings, games and discussions….
German :
Sensibilisierungstag am Mittwoch, den 12. November, im Rahmen der Woche gegen Mobbing in der Schule und für die Rechte des Kindes. Workshops, Filmvorführungen, Spiele, Austausch….
Italiano :
Giornata di sensibilizzazione mercoledì 12 novembre nell’ambito della Settimana contro il bullismo e per i diritti dei bambini. Laboratori, proiezioni, giochi e discussioni….
Espanol :
Jornada de sensibilización el miércoles 12 de noviembre en el marco de la Semana contra el acoso escolar y los derechos del niño. Talleres, proyecciones, juegos y debates….
