Semaine de lutte contre les violences faites aux femmes Château de Simiane Valréas

Semaine de lutte contre les violences faites aux femmes

Exposition, sensibilisation, self-défense, tifo, atelier, déjeuner-débat, etc… Stop violence, Valréas s’engage!

English :

Exhibition, awareness-raising, self-defence, tifo, workshop, lunch-debate, etc… Stop violence, Valréas gets involved!

German :

Ausstellung, Sensibilisierung, Selbstverteidigung, Tifo, Workshop, Mittags-Debatte, usw… Stop violence, Valréas engagiert sich!

Italiano :

Esposizione, sensibilizzazione, autodifesa, tifo, workshop, dibattito all’ora di pranzo, ecc… Stop alla violenza, Valréas si impegna!

Espanol :

Exposición, sensibilización, defensa personal, tifo, taller, almuerzo-debate… Stop a la violencia, ¡Valréas se implica!

