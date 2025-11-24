Semaine de lutte contre les violences faites aux femmes Château de Simiane Valréas
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-28
2025-11-24
Exposition, sensibilisation, self-défense, tifo, atelier, déjeuner-débat, etc… Stop violence, Valréas s’engage!
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 31 accueilccas@mairie-valreas.fr
English :
Exhibition, awareness-raising, self-defence, tifo, workshop, lunch-debate, etc… Stop violence, Valréas gets involved!
German :
Ausstellung, Sensibilisierung, Selbstverteidigung, Tifo, Workshop, Mittags-Debatte, usw… Stop violence, Valréas engagiert sich!
Italiano :
Esposizione, sensibilizzazione, autodifesa, tifo, workshop, dibattito all’ora di pranzo, ecc… Stop alla violenza, Valréas si impegna!
Espanol :
Exposición, sensibilización, defensa personal, tifo, taller, almuerzo-debate… Stop a la violencia, ¡Valréas se implica!
