Semaine de révision, bibliothèque patrimoniale, Rouen

Semaine de révision 6 – 13 juin bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:59+02:00

Fin : 2026-06-13T00:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Pendant la semaine de révisions du bac et du brevet, les bibliothèques vous accueillent pour vous aider à réviser sereinement. Des espaces dédiés, des places supplémentaires et des boissons sont mis à disposition du 6 au 13 juin. Le 10 juin, un goûter est offert dans l’ensemble des bibliothèque et un temps de relaxation pendant un jeu coopératif retraçant les dates clefs de l’histoire de la Normandie vous sera également proposé à la bibliothèque patrimoniale.

bibliothèque patrimoniale 3 Rue Jacques-Villon, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

