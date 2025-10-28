Semaine de Samain concert de chant Lyrique Les itinérantes Salle Artemisia La Gacilly

Salle Artemisia 5, Avenue des Archers La Gacilly Morbihan

Début : 2025-10-28 20:30:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Ce trio vocal féminin unique en son genre, puise sa force dans la diversité de son répertoire.

Les trois chanteuses interprètent a cappella des chants de toutes époques, dans une

itinérance à travers les styles, le temps et l’espace. Manon Cousin, Pauline Langlois de

Swarte et Elodie Pont ont concoté, pour leur retour attendu en Brocéliande après le succès

de leur concert en 2022, un programme autour de l’automne, du passage vers le monde

des morts et des traditions de la saison sombre. À ne pas manquer !

Salle Artemisia, La Gacilly

Tarif 12 €. Réservation conseillée. .

Salle Artemisia 5, Avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

