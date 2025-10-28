Semaine de Samain concert de chant Lyrique Les itinérantes Salle Artemisia La Gacilly
Semaine de Samain concert de chant Lyrique Les itinérantes Salle Artemisia La Gacilly mardi 28 octobre 2025.
Semaine de Samain concert de chant Lyrique Les itinérantes
Salle Artemisia 5, Avenue des Archers La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 20:30:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Ce trio vocal féminin unique en son genre, puise sa force dans la diversité de son répertoire.
Les trois chanteuses interprètent a cappella des chants de toutes époques, dans une
itinérance à travers les styles, le temps et l’espace. Manon Cousin, Pauline Langlois de
Swarte et Elodie Pont ont concoté, pour leur retour attendu en Brocéliande après le succès
de leur concert en 2022, un programme autour de l’automne, du passage vers le monde
des morts et des traditions de la saison sombre. À ne pas manquer !
Salle Artemisia, La Gacilly
Tarif 12 €. Réservation conseillée. .
Salle Artemisia 5, Avenue des Archers La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Semaine de Samain concert de chant Lyrique Les itinérantes La Gacilly a été mis à jour le 2025-10-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande