Semaine de Samain L’Assemblée d’Automne des Conteurs La Gacilly

Semaine de Samain L’Assemblée d’Automne des Conteurs La Gacilly dimanche 2 novembre 2025.

Semaine de Samain L’Assemblée d’Automne des Conteurs

Place de la Mairie La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 16:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Venez passer une après-midi avec les conteurs de Brocéliande, dans la tradition

des veillées d’antan. Contes d’automne effrayants et frissonnants sont au

programme pour découvrir les univers différents des membres de la Confrérie.

RDV Place de la Mairie à Saint Abraham.

Tarif unique 10€. Habitant de la communauté de communes gratuit.

Par la Confrérie des Guides-Conteurs de Brocéliande

Organisé par le Centre de l’Imaginaire Arthurien et en partenariat avec De l’Oust à Brocéliande Communauté. .

Place de la Mairie La Gacilly 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Semaine de Samain L’Assemblée d’Automne des Conteurs La Gacilly a été mis à jour le 2025-10-10 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande