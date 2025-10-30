Semaine de Samain spectacle de marionnettes de la Compagnie Lutka Guer La Gacilly

Guer 22 rue Saint Thomas La Gacilly Morbihan

Début : 2025-10-30 20:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Plongez dans les études botanistiques et magiques !

Mademoiselle Mérédith DeGroot de la Verrière et Monsieur Eustache Droséra, deux

professeurs tout à fait compétents en matière d’étude botanistique et magique du

monde végétal délivront aux chanceux élèves un florilège de sortilèges et mystères

en tout genre. Un spectacle mêlant botanique, musicologie de mandragore,

marionnettes, rires et émerveillement. Coup de coeur !

Tout public.

Maison des Arts à Guer.

Tarif unique 10 €.

Attention, réservation conseillée, jauge très limitée.

Costumes bienvenus pour les petits et les grands ! .

Guer 22 rue Saint Thomas La Gacilly 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

