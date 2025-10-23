Semaine de Samain Veillée théâtralisée Le Village d’Outre-tombe La Gacilly

Village du Val Richard La Gacilly Morbihan

Début : 2025-10-23 20:00:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Suivant la tradition bretonne d’entrée dans les mois noirs,

vous avez rendez-vous avec l’Ankou et ses serviteurs pour

une soirée au coeur d’un ancien village breton avec des

contes pour frisonner et une déambulation théâtralisée.

Village du Val Richard, Lizio

Interdit aux moins de 12 ans,

Tarifs 14€ 11€. Réservation fortement conseillée. .

Village du Val Richard La Gacilly 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

