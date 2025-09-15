Semaine découverte Activités aquafitness Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Semaine découverte Activités aquafitness

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-16

2025-09-15 2025-09-16 2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20

**Lundi 15/09 **

* 12h30 Aquatonic

* 19h30 Circuit training

**Mardi 16/09 **

* 16h15 Aquagym

* 19h15 Aquabike

**Jeudi 18/09 **

* 12h45 Aquabike

* 19h30 Aquatonic

**Vendredi 19/09 **

* 12h45 Aquajump

* 16h30 Aquagym

**Samedi 20/09 **

* 9h00 Aquatonic .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83

