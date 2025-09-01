Semaine découverte au centre aquatique océanide Rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte

Semaine découverte au centre aquatique océanide

Rue du Gaingalet Centre Aquatique Océanide Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-09-01

fin : 2025-09-06

2025-09-01

Du 02 au 07 septembre, venez tester gratuitement les activités de la rentrée aquabike, aquagym, aquatraining, spécial dos, santé bien-être, cours de natation, bébés nageurs…

Essai gratuit sur réservation auprès du centre aquatique.

Renseignements et inscriptions au 02 51 00 05 21. .

Rue du Gaingalet Centre Aquatique Océanide Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 21 oceanide@fontenayvendee.fr

English :

From September 02 to 07, come and try out the new season’s activities for free: aquabike, aquagym, aquatraining, back training, health and well-being, swimming lessons, baby swimmers?

German :

Vom 02. bis 07. September können Sie kostenlos die Aktivitäten des neuen Schuljahres testen: Aquabike, Wassergymnastik, Aquatraining, Rückentraining, Gesundheit und Wohlbefinden, Schwimmkurse, Babyschwimmen?

Italiano :

Dal 02 al 07 settembre, venite a provare gratuitamente le attività della nuova stagione: aquabike, aquagym, aquatraining, back training, salute e benessere, corsi di nuoto, baby swimmers?

Espanol :

Del 02 al 07 de septiembre, venga a probar gratuitamente las actividades de la nueva temporada: aquabike, aquagym, aquatraining, entrenamiento de espalda, salud y bienestar, cursos de natación, baby swimmers..

