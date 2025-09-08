Semaine découverte de l’école d’enseignement artistique Sud Morvan Bazois Ecole d’enseignement artistique Sud Morvan Bazois Luzy

Semaine découverte de l’école d’enseignement artistique Sud Morvan Bazois

Ecole d’enseignement artistique Sud Morvan Bazois 20 Rue Ledru-Rollin Luzy Nièvre

Début : 2025-09-08 09:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

2025-09-08

Du 8 au 13 septembre 2025, l’école d’enseignement artistique Sud Morvan Bazois vous offre la possibilité de découvrir les différents cours et disciplines proposés toute l’année.

Apprendre la musique

Parmi les nombreux instruments dispensés clarinette, flûte traversière, trompette, cor, alto, violon, basse, guitare (tous types), ukulélé, banjo, piano, synthétiseur, accordéon (diatonique et chromatique), batterie.

Chant chorale et éveil musical (à partir de 4 ans)

Apprendre la danse

A partir de 8 ans, au choix entre classique et jazz

Apprendre le théâtre

A partir de 7 ans, travail sur le corps et la voix, improvisations, exploration des textes classiques et contemporains

N’attendez plus osez ! .

Ecole d’enseignement artistique Sud Morvan Bazois 20 Rue Ledru-Rollin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 19 11 contacteeasmb@gmail.com

