SEMAINE DES ARTS 2026 Rue du 19 Mars 1962 Léognan

SEMAINE DES ARTS 2026

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-03-31

Nouvelle édition pour la Semaine des Arts, qui se déroulera du 31 mars au 5 avril sur la commune de Léognan. Cette année encore, un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’arts, de culture et de découvertes ! .

Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

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English : SEMAINE DES ARTS 2026

L’événement SEMAINE DES ARTS 2026 Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme