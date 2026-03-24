SEMAINE DES ARTS 2026 Rue du 19 Mars 1962 Léognan
SEMAINE DES ARTS 2026 Rue du 19 Mars 1962 Léognan mardi 31 mars 2026.
SEMAINE DES ARTS 2026
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-03-31
Nouvelle édition pour la Semaine des Arts, qui se déroulera du 31 mars au 5 avril sur la commune de Léognan. Cette année encore, un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’arts, de culture et de découvertes ! .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : SEMAINE DES ARTS 2026
L’événement SEMAINE DES ARTS 2026 Léognan a été mis à jour le 2026-03-22 par Sud Bordeaux Tourisme
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