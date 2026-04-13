Semaine des arts des enfants Espace Le Goffic Pacé 28 avril – 12 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit

La 14e édition de la Semaine des Arts des enfants se déroule du 28 avril au 12 mai à l’Espace Le Goffic.

La 14e édition de la Semaine des Arts des enfants se déroule du 28 avril au 12 mai à l’Espace Le Goffic. Elle met en lumière les œuvres des jeunes Pacéennes et Pacéens, réalisées dans leurs écoles et à l’accueil de loisirs.

Du 28 avril au 12 mai : exposition d’oeuvres dans la galerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T16:00:00.000+02:00

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http://ville-pace.bzh

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



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