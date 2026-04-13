Semaine des arts des enfants Espace Le Goffic Pacé
Semaine des arts des enfants Espace Le Goffic Pacé mardi 28 avril 2026.
Semaine des arts des enfants Espace Le Goffic Pacé 28 avril – 12 mai Ille-et-Vilaine
Gratuit
La 14e édition de la Semaine des Arts des enfants se déroule du 28 avril au 12 mai à l’Espace Le Goffic.
La 14e édition de la Semaine des Arts des enfants se déroule du 28 avril au 12 mai à l’Espace Le Goffic. Elle met en lumière les œuvres des jeunes Pacéennes et Pacéens, réalisées dans leurs écoles et à l’accueil de loisirs.
Du 28 avril au 12 mai : exposition d’oeuvres dans la galerie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-28T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-12T16:00:00.000+02:00
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http://ville-pace.bzh
Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
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