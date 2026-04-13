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Semaine des arts des enfants Espace Le Goffic Pacé

Semaine des arts des enfants Espace Le Goffic Pacé

Semaine des arts des enfants Espace Le Goffic Pacé mardi 28 avril 2026.

Lieu : Espace Le Goffic

Adresse : 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé

Ville : 35740 Pacé

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Semaine des arts des enfants Espace Le Goffic Pacé 28 avril – 12 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit

La 14e édition de la Semaine des Arts des enfants se déroule du 28 avril au 12 mai à l’Espace Le Goffic.

La 14e édition de la Semaine des Arts des enfants se déroule du 28 avril au 12 mai à l’Espace Le Goffic. Elle met en lumière les œuvres des jeunes Pacéennes et Pacéens, réalisées dans leurs écoles et à l’accueil de loisirs.
Du 28 avril au 12 mai : exposition d’oeuvres dans la galerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-28T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-12T16:00:00.000+02:00

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 http://ville-pace.bzh

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine


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