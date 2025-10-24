Semaine des Bonnes Affaires Ressourcerie Maximum Mailhac-sur-Benaize

Ressourcerie Maximum 1 Lieu-dit Les Masgrimauds Mailhac-sur-Benaize Haute-Vienne

Début : 2025-10-24 09:00:00

fin : 2025-11-01 12:00:00

2025-10-24

Maximum vous ouvre ses portes pour la semaine des Bonnes Affaires. Du vendredi 24 au vendredi 30 octobre, venez chiner et faire de bonnes affaires dans votre ressourcerie du nord Haute-Vienne. Des chapiteaux regroupant des objets de brocante, vintage, des outils, des livres. mobilier, vaisselle et décorations de noël à petits prix. Choisir des articles revalorisés c’est utile et bon pour la planète. Alors n’hésitez plus, achetez malin, achetez seconde main. .

