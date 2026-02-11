Semaine des droits des femmes au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

« Femmes : à vous la parole » donne la parole aux femmes à travers des témoignages, des mots et des regards qui interrogent leurs droits, leurs combats et leurs réalités d’hier et d’aujourd’hui. Une exposition pour écouter, comprendre et faire résonner des voix trop souvent invisibilisées.

Mercredi 11 mars de 14h30 à 17h00 :

REPÈRES ET LUTTES : LES GRANDES DATES DE L’HISTOIRE DES DROITS DES FEMMES

Une animation ludique et pédagogique pour découvrir les moments clés des luttes féministes.

NOS VOIX EN PANCARTES, NOS LUTTES EN SLOGANS

Atelier de création de slogans féministes, inspiré des manifestations, adapté aux enfants, pour imaginer et fabriquer des messages engagés.

CINE LEON du 6 mars 2026 :

» Dessine-moi une féministe » Tanguy ALANOU et Galane ALANOU

Un père et sa fille adolescente s’interrogent sur le féminisme et sa représentation et partent ensemble à la rencontre de femmes de tous âges et de tous horizons qui pourront les aider à appréhender ce que Galane ressent : injustice et incompréhension.

Au fil des séquences, Galane grandit et aux questions intarissables de la fille viendront s’ajouter celles du père, constatant qu’il est grand temps pour lui aussi de se remettre en question.

Exposition et ateliers dans le cadre de la Semaine des droits des femmes,

Le CPA Mercoeur accueille l’exposition « Femmes : à vous la parole », proposée en partenariat avec l’association Cité des Droits des Femmes, ainsi qu’un après-midi d’animations gratuites, ouvertes à toutes et tous le 11 mars 2026.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 13 mars 2026 :

gratuit

Tout public.

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS

http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr



