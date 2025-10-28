Semaine-des-familles atelier et goûter Bibliothèque Aignan
Semaine-des-familles atelier et goûter Bibliothèque Aignan mardi 28 octobre 2025.
Semaine-des-familles atelier et goûter
Bibliothèque AIGNAN Aignan Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 15:00:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
La semaine dédiée aux familles du territoire Armagnac Adour aura lieu du lundi 27 au vendredi 31 octobre.
De nombreuses activités gratuites et participatives vous attendent chaque jour. Ce programme a été concocté avec l’Écocentre et Centre social Pierre et Terre, la commmunauté de communes et en partenariat avec les acteurs du territoire.
L’association Chrysalide vous propose un atelier terre ouvert à toutes les famille, puis l’équipe multi accueil d’Aignan vous offrira un goûter tout en présentant leurs activités.
.
Bibliothèque AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 7 84 65 19 70 ccaa@armagnacadour.fr
English :
The Armagnac Adour region’s family week runs from Monday October 27 to Friday October 31.
Numerous free, participatory activities await you every day. The program has been put together by the Ecocentre and Centre Social Pierre et Terre, the Commmunauté de Communes and in partnership with local players.
The Chrysalide association will be offering a clay workshop open to all families, and the Aignan multi-care team will be offering a snack while presenting their activities.
German :
Die den Familien gewidmete Woche des Armagnac Adour-Gebiets findet von Montag, dem 27. bis Freitag, dem 31. Oktober statt.
Jeden Tag erwarten Sie zahlreiche kostenlose und partizipative Aktivitäten. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Öko- und Sozialzentrum Pierre et Terre, der Communauté de communes und in Partnerschaft mit den Akteuren der Region zusammengestellt.
Der Verein Chrysalide bietet Ihnen einen Erdworkshop an, der für alle Familien offen ist, und das Team von Aignan bietet Ihnen einen Imbiss an und stellt seine Aktivitäten vor.
Italiano :
La settimana dedicata alle famiglie nella regione dell’Armagnac Adour si svolgerà da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre.
Ogni giorno vi aspetta un’ampia gamma di attività gratuite e partecipative. Il programma è stato messo a punto dall’Ecocentro e Centro sociale Pierre et Terre, dalla Commmunauté de Communes e in collaborazione con gli attori locali.
L’associazione Chrysalide proporrà un laboratorio di argilla aperto a tutte le famiglie, mentre l’équipe di multi-cura di Aignan offrirà una merenda durante la presentazione delle attività.
Espanol :
La semana dedicada a las familias de la región de Armagnac Adour tendrá lugar del lunes 27 al viernes 31 de octubre.
Cada día le espera un amplio abanico de actividades participativas y gratuitas. El programa ha sido elaborado por el Ecocentro y Centro Social Pierre et Terre, la Commmunauté de Communes y en colaboración con los agentes locales.
La asociación Chrysalide ofrecerá un taller de arcilla abierto a todas las familias, y el equipo multiasistencial de Aignan ofrecerá una merienda mientras presentan sus actividades.
L’événement Semaine-des-familles atelier et goûter Aignan a été mis à jour le 2025-10-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65