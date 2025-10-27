Semaine-des-familles ciné-débat Route de Saint-Mont Riscle

La semaine dédiée aux familles du territoire Armagnac Adour aura lieu du lundi 27 au vendredi 31 octobre.

De nombreuses activités gratuites et participatives vous attendent chaque jour. Ce programme a été concocté avec l’Écocentre et Centre social Pierre et Terre, la commmunauté de communes et en partenariat avec les acteurs du territoire.

A partir de 18h30 ciné débat avec Gers numérique et repas partagé.

Projection de Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans .

Synopsis

Dans une école du 19ème arrondissement de Paris, Gilles, instituteur depuis 15 ans, constate avec inquiétude l’invasion des écrans dans le quotidien de ses élèves. Il décide de prendre le problème à bras le corps en accompagnant sa classe de CM2, tout au long d’une année, dans une réflexion sur la place des écrans dans notre vie, en vue d’une semaine de classe verte en totale déconnexion. Les rôles des parents et des instituteurs, la question de notre rapport au temps et à la nature, mais aussi les aspects positifs de certains usages numériques viendront alimenter ce cheminement.

Au fil de l’année, un formidable échange s’installe entre Gilles et les enfants, révélant leur esprit critique.

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 84 65 19 70 ccaa@armagnacadour.fr

English :

The Armagnac Adour region’s family week runs from Monday October 27 to Friday October 31.

Numerous free, participatory activities await you every day. The program has been put together by the Ecocentre and Centre Social Pierre et Terre, the Commmunauté de Communes and in partnership with local players.

From 6.30pm, film debate with Gers numérique and shared meal.

Screening of Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans .

Synopsis:

In a school in the 19th arrondissement of Paris, Gilles, a teacher for 15 years, notes with concern the invasion of screens into his pupils’ daily lives. He decides to tackle the problem head on, guiding his CM2 class through a year-long reflection on the place of screens in our lives, with a view to a week’s totally disconnected school trip. The roles of parents and teachers, the question of our relationship with time and nature, and the positive aspects of certain digital uses will all feed into this process.

Over the course of the year, Gilles and the children engage in a lively exchange, revealing their critical minds.

German :

Die den Familien gewidmete Woche des Armagnac Adour-Gebiets findet von Montag, dem 27. bis Freitag, dem 31. Oktober statt.

Jeden Tag erwarten Sie zahlreiche kostenlose und partizipative Aktivitäten. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Öko- und Sozialzentrum Pierre et Terre, der Communauté de communes und in Partnerschaft mit den Akteuren der Region zusammengestellt.

Ab 18:30 Uhr: Kinodebatte mit Gers numérique und gemeinsames Essen.

Vorführung des Films Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans (Und wenn man die Augen aufmacht, eine Klasse angesichts der Bildschirme).

Synopsis:

In einer Schule im 19. Arrondissement von Paris stellt Gilles, der seit 15 Jahren Lehrer ist, mit Besorgnis fest, dass die Bildschirme in den Alltag seiner Schüler eindringen. Er beschließt, sich des Problems anzunehmen und seine fünfte Klasse ein Jahr lang dabei zu begleiten, über den Stellenwert der Bildschirme in unserem Leben nachzudenken, mit Blick auf eine Woche im grünen Klassenzimmer, in der er völlig abschalten will. Die Rollen von Eltern und Lehrern, die Frage nach unserem Verhältnis zur Zeit und zur Natur, aber auch die positiven Aspekte bestimmter digitaler Nutzungsformen werden diesen Weg begleiten.

Im Laufe des Jahres entwickelt sich ein wunderbarer Austausch zwischen Gilles und den Kindern, der ihren kritischen Geist offenbart.

Italiano :

La settimana familiare dell’Armagnac Adour si svolgerà da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre.

Ogni giorno vi aspetta un’ampia gamma di attività gratuite e partecipative. Il programma è stato messo a punto dall’Ecocentro e Centro sociale Pierre et Terre, dalla Commmunauté de Communes e in collaborazione con gli attori locali.

Dalle 18.30, dibattito cinematografico con Gers numérique e pasto condiviso.

Proiezione di Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans .

Sinossi:

In una scuola del 19° arrondissement di Parigi, Gilles, insegnante da 15 anni, nota con preoccupazione l’invasione degli schermi nella vita quotidiana dei suoi alunni. Decide di affrontare il problema di petto guidando la sua classe CM2 in una riflessione annuale sul posto degli schermi nella nostra vita, in vista di una settimana di vacanza in totale disconnessione. Verranno esplorati i ruoli dei genitori e degli insegnanti, il nostro rapporto con il tempo e la natura e gli aspetti positivi di alcuni usi digitali.

Nel corso dell’anno, Gilles e i bambini si confrontano in uno scambio vivace, rivelando il loro spirito critico.

Espanol :

La semana familiar del Armagnac Adour se celebrará del lunes 27 al viernes 31 de octubre.

Todos los días le espera un amplio abanico de actividades participativas y gratuitas. El programa ha sido elaborado por el Ecocentro y Centro Social Pierre et Terre, la Commmunauté de Communes y en colaboración con los agentes locales.

A partir de las 18.30 h, cine-debate con Gers numérique y comida compartida.

Proyección de Et si on levait les yeux, une classe face aux écrans .

Sinopsis:

En una escuela del distrito 19 de París, Gilles, profesor desde hace 15 años, observa con preocupación la invasión de las pantallas en la vida cotidiana de sus alumnos. Decide abordar el problema de frente guiando a su clase de CM2 a través de una reflexión de un año de duración sobre el lugar que ocupan las pantallas en nuestras vidas, con vistas a una semana de vacaciones en desconexión total. El papel de padres y profesores, nuestra relación con el tiempo y la naturaleza, y los aspectos positivos de ciertos usos digitales serán explorados.

A lo largo del año, Gilles y los niños entablan un animado intercambio que revela su espíritu crítico.

