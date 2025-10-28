Semaine-des-familles jeu enquête RISCLE Riscle
RISCLE 16 rue des écoles Riscle Gers
Gratuit
Début : 2025-10-28 13:30:00
fin : 2025-10-28 17:30:00
2025-10-28
La semaine dédiée aux familles du territoire Armagnac Adour aura lieu du lundi 27 au vendredi 31 octobre.
De nombreuses activités gratuites et participatives vous attendent chaque jour. Ce programme a été concocté avec l’Écocentre et Centre social Pierre et Terre, la commmunauté de communes et en partenariat avec les acteurs du territoire.
A partir de 13h30, un jeu enquête en famille est proposé !
Synopsis
Enquête grandeur nature dans un décor de boîte de nuit des années 80 !
Pour les ados de 11 à 17 ans et leur parents.
Un moment de partage, de complicité et de rire.
Sur inscription.
RISCLE 16 rue des écoles Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 45 50 07 49 ccaa@armagnacadour.fr
English :
The Armagnac Adour region’s family week runs from Monday October 27 to Friday October 31.
Numerous free, participatory activities await you every day. The program has been put together by the Ecocentre and Centre Social Pierre et Terre, the Commmunauté de Communes and in partnership with local players.
Starting at 1:30 p.m., a family investigation game is on offer!
Synopsis:
A life-size investigation set in an 80s nightclub!
For teens aged 11 to 17 and their parents.
A moment of sharing, complicity and laughter.
Registration required.
German :
Die den Familien gewidmete Woche des Armagnac Adour-Gebiets findet von Montag, dem 27. bis Freitag, dem 31. Oktober statt.
Jeden Tag erwarten Sie zahlreiche kostenlose und partizipative Aktivitäten. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Öko- und Sozialzentrum Pierre et Terre, der Communauté de communes und in Partnerschaft mit den Akteuren der Region zusammengestellt.
Ab 13:30 Uhr wird ein Familienspiel Untersuchung angeboten!
Zusammenfassung:
Ermittlungen in Lebensgröße in der Kulisse eines Nachtclubs der 80er Jahre!
Für Teenager von 11 bis 17 Jahren und ihre Eltern.
Ein Moment des Teilens, der Komplizenschaft und des Lachens.
Auf Anmeldung.
Italiano :
La settimana dedicata alle famiglie nella regione dell’Armagnac Adour si svolgerà da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre.
Ogni giorno vi aspetta un’ampia gamma di attività gratuite e partecipative. Il programma è stato messo a punto dall’Ecocentro e Centro sociale Pierre et Terre, dalla Commmunauté de Communes e in collaborazione con gli attori locali.
A partire dalle 13.30, ci sarà un gioco di investigazione per famiglie!
Sinossi:
Un’indagine a grandezza naturale ambientata in una discoteca degli anni ’80!
Per adolescenti dagli 11 ai 17 anni e i loro genitori.
Un momento di condivisione, complicità e risate.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
La semana dedicada a las familias de la región de Armagnac Adour tendrá lugar del lunes 27 al viernes 31 de octubre.
Cada día le espera un amplio abanico de actividades participativas y gratuitas. El programa ha sido elaborado por el Ecocentro y Centro Social Pierre et Terre, la Commmunauté de Communes y en colaboración con los agentes locales.
A partir de las 13.30 horas, ¡se organizará un juego de investigación en familia!
Sinopsis:
Una investigación a tamaño real en una discoteca de los años 80
Para adolescentes de 11 a 17 años y sus padres.
Un momento de convivencia, complicidad y risas.
Inscripción obligatoria.
L’événement Semaine-des-familles jeu enquête Riscle a été mis à jour le 2025-10-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65