Semaine-des-familles Spectacle et goûter RISCLE Riscle

RISCLE Halle Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 16:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

Date(s) :

2025-10-29

La semaine dédiée aux familles du territoire Armagnac Adour aura lieu du lundi 27 au vendredi 31 octobre.

De nombreuses activités gratuites et participatives vous attendent chaque jour. Ce programme a été concocté avec l’Écocentre et Centre social Pierre et Terre, la commmunauté de communes et en partenariat avec les acteurs du territoire.

Pour débuté, assistez au spectacle Manuel à l’usage des non adultes de la Compagnie L’Agit, un spectacle à partir de 7 ans.

Ensuite un goûter rencontre avec l’équipe du centre de loisirs et du multi accueil !

Synopsis de Manuel à l’usage des non adultes

Une conférencière entame son sujet devant un public d’enfants une sorte de manuel à l’usage des Non-Adultes. Elle s’attache à démontrer les surprenants mécanismes qui régissent les comportements inadaptés des adultes quand soudain, au beau milieu d’une phrase, la conférence prend un tour tout à fait imprévu. Fanny a un service à demander, la scène se couvre d’une multitude de sacs et d’accessoires en tous genres, le discours organisé devient un dialogue débridé, on ne sait plus qui est l’adulte, qui ne l’est plus et qui fait quoi, tandis que le fil du discours se détricote de plus belle autour de la mystérieuse figure de l’Adulte.

Car il faut bien l’admettre, l’Adulte est une créature très attachante mais résolument déroutante. Ses codes sont cryptés, ses colères sont imprévisibles, ses réactions inattendues, ses attentes incongrues, ses peurs et ses contradictions innombrables… Comment gérer son adulte ? Repartez avec le mode d’emploi !

RISCLE Halle Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 84 65 19 70 ccaa@armagnacadour.fr

English :

The Armagnac Adour region’s family week runs from Monday October 27 to Friday October 31.

Numerous free, participatory activities await you every day. The program has been put together by the Ecocentre and Centre Social Pierre et Terre, the Commmunauté de Communes and in partnership with local players.

Start with the show Manuel à l’usage des non adultes by Compagnie L’Agit, for ages 7 and up.

Followed by an afternoon snack with the leisure center and multi-care center team!

Synopsis of Manuel à l’usage des non adultes (A manual for non-adults)

A lecturer begins her subject in front of an audience of children: a sort of manual for non-adults. She sets out to demonstrate the surprising mechanisms that govern maladaptive adult behavior, when suddenly, in the middle of a sentence, the lecture takes a completely unexpected turn. Fanny has a favor to ask, the stage is covered with a multitude of bags and accessories of all kinds, the organized discourse becomes an unbridled dialogue, we no longer know who is the adult, who is not and who is doing what, while the thread of the discourse unravels further and further around the mysterious figure of the Adult.

Adults, it has to be said, are endearing creatures, but resolutely baffling. His codes are cryptic, his tantrums unpredictable, his reactions unexpected, his expectations incongruous, his fears and contradictions innumerable? How do you deal with them? Take home the instructions!

German :

Die den Familien gewidmete Woche des Armagnac Adour-Gebiets findet von Montag, dem 27. bis Freitag, dem 31. Oktober statt.

Jeden Tag erwarten Sie zahlreiche kostenlose und partizipative Aktivitäten. Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit dem Öko- und Sozialzentrum Pierre et Terre, der Communauté de communes und in Partnerschaft mit den Akteuren der Region zusammengestellt.

Zum Auftakt sehen Sie das Stück Manuel à l’usage des non adultes der Compagnie L’Agit, eine Aufführung für Kinder ab 7 Jahren.

Anschließend treffen Sie sich mit dem Team des Freizeitzentrums und des Kinderhorts zu einem Snack!

Synopsis von Manuel à l’usage des non adultes (Handbuch für Nicht-Erwachsene)

Eine Rednerin beginnt ihr Thema vor einem Kinderpublikum: eine Art Handbuch für Nicht-Erwachsene. Sie bemüht sich, die überraschenden Mechanismen aufzuzeigen, die das unangepasste Verhalten von Erwachsenen steuern, als der Vortrag plötzlich mitten im Satz eine völlig unvorhergesehene Wendung nimmt. Fanny muss um einen Gefallen bitten, die Bühne wird mit einer Vielzahl von Taschen und Accessoires aller Art bedeckt, der organisierte Vortrag wird zu einem ungezügelten Dialog, man weiß nicht mehr, wer ein Erwachsener ist, wer nicht und wer was tut, während sich der Faden des Vortrags immer weiter um die mysteriöse Figur des Erwachsenen entwirrt.

Zugegeben, der Erwachsene ist eine sehr liebenswerte, aber auch verwirrende Kreatur. Seine Codes sind verschlüsselt, seine Wutausbrüche unberechenbar, seine Reaktionen unerwartet, seine Erwartungen unpassend, seine Ängste und seine Widersprüche unzählig Wie geht man mit einem Erwachsenen um? Nehmen Sie die Gebrauchsanweisung mit nach Hause!

Italiano :

La settimana dedicata alle famiglie nella regione dell’Armagnac Adour si svolgerà da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre.

Ogni giorno vi aspetta un’ampia gamma di attività gratuite e partecipative. Il programma è stato messo a punto dall’Ecocentro e Centro sociale Pierre et Terre, dalla Commmunauté de Communes e in collaborazione con gli attori locali.

Si inizia con lo spettacolo Manuel à l’usage des non adultes della Compagnie L’Agit, per bambini a partire dai 7 anni.

A seguire, merenda con l’équipe del centro ricreativo e del centro multi-cura!

Sinossi di Manuel à l’usage des non adultes (Manuale per non adulti)

Una docente inizia il suo argomento davanti a un pubblico di bambini: una sorta di manuale per non adulti. Sta mostrando i sorprendenti meccanismi che regolano il comportamento inappropriato degli adulti, quando all’improvviso, nel bel mezzo di una frase, la conferenza prende una piega del tutto inaspettata. Fanny ha un favore da chiedere, il palcoscenico si ricopre di una moltitudine di borse e accessori di ogni tipo, il discorso organizzato diventa un dialogo sfrenato, non sappiamo più chi è l’adulto, chi non lo è e chi fa cosa, mentre il filo del discorso si dipana sempre più intorno alla misteriosa figura dell’Adulto.

Perché, diciamolo, l’Adulto è una creatura molto accattivante ma decisamente sconcertante. I suoi codici sono criptici, i suoi capricci imprevedibili, le sue reazioni inaspettate, le sue aspettative incongrue, le sue paure e contraddizioni innumerevoli? Come affrontarli? Portate a casa le istruzioni!

Espanol :

La semana dedicada a las familias de la región de Armagnac Adour tendrá lugar del lunes 27 al viernes 31 de octubre.

Cada día le espera un amplio abanico de actividades participativas y gratuitas. El programa ha sido elaborado por el Ecocentro y Centro Social Pierre et Terre, la Commmunauté de Communes y en colaboración con los agentes locales.

Empiece con el espectáculo Manuel à l’usage des non adultes de la Compagnie L’Agit, para niños a partir de 7 años.

A continuación, merienda con el equipo del centro de ocio y del centro de atención múltiple

Sinopsis de Manuel à l’usage des non adultes (Manual para no adultos)

Una conferenciante comienza su tema ante un público infantil: una especie de manual para no adultos. Está mostrando los sorprendentes mecanismos que rigen el comportamiento inadecuado de los adultos cuando, de repente, en mitad de una frase, la conferencia da un giro totalmente inesperado. Fanny tiene que pedir un favor, el escenario se cubre de multitud de bolsos y accesorios de todo tipo, el discurso organizado se convierte en un diálogo desenfrenado, ya no sabemos quién es el adulto, quién no lo es y quién hace qué, mientras el hilo del discurso se desenreda cada vez más en torno a la misteriosa figura del Adulto.

Porque, admitámoslo, el Adulto es una criatura entrañable pero decididamente desconcertante. Sus códigos son crípticos, sus rabietas imprevisibles, sus reacciones inesperadas, sus expectativas incongruentes, sus miedos y contradicciones innumerables? ¿Cómo lidiar con ellos? ¡Llévate a casa las instrucciones!

L’événement Semaine-des-familles Spectacle et goûter Riscle a été mis à jour le 2025-10-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65