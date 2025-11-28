Semaine des galeries parisiennes de l’estampe et du dessin
Semaine des galeries parisiennes de l’estampe et du dessin vendredi 28 novembre 2025.
La semaine des galeries parisiennes de l’estampe et du dessin
7e édition de « La Semaine des Galeries Parisiennes de l’estampe et du dessin » du 28 novembre au 7 décembre 2025.
Ce parcours réunit des membres de la Chambre Syndicale de l’Estampe, du Dessin et du Tableau qui proposeront aux visiteurs et collectionneurs de découvrir des œuvres et des artistes de toutes époques confondues. Il s’inscrit dans le renouveau que la CSEDT établit avec des galeries spécialisées.
Tout comme l’événement de la Paris Print Fair créé en mai 2022, le parcours de La Semaine des Galeries Parisiennes de l’estampe et du dessin offre à voir des œuvres inédites, originales sélectionnées par des professionnels passionnés.
Lors de ce parcours, carte blanche est donnée à chaque galerie offrant ainsi la possibilité aux visiteurs et aux collectionneurs de découvrir des médiums variés (dessin, gravure, photographie, peinture, …) avec un accent sur le dessin ou la gravure pour certaines galeries. Les galeries spécialisées dans l’estampe ancienne s’ouvrent également pour certaines aux artistes contemporains ce qui montre la vivacité de cette technique toujours présente dans la création actuelle. Enfin, de nouvelles galeries ont rejoint le parcours, alors n’hésitez pas à déambuler dans Paris et à pousser la porte…
- Retrouvez toute l’information sur le parcours sur le site de la Chambre Syndicale de l’Estampe, du Dessin et du Tableau
- Ajoutez l’événement à votre agenda
- Liste des galeries et programme sur Google Map
Galeries participantes
- Galerie Christian Collin – 11 rue Rameau, France – www.collin-estampes.fr
- Galerie Nathalie Béreau – 17 rue Chapon, France – www.nathaliebereau.com
- Le Coin des Arts – Le Marais – 53 rue de Turenne, France – www.lecoindesarts.com
- Galerie Saphir – 69 rue du Temple, France – www.galeriesaphir.com
- Galerie Jean-François Cazeau – 8 rue Sainte-Anastase, France – www.galeriejfcazeau.com
- Librairie & Galerie Saint-Michel – 17 quai Saint-Michel, France – www.librairiesaintmichel.com
- Galerie Arenthon – 3 quai Malaquais, France – www.galeriearenthon.com
- Galerie Documents 15 – 15 rue de l’Échaudé, France – www.galeriedocuments15.com
- Galerie Grillon – 44 rue de Seine, France – www.galeriegrillon.fr
- Galerie de l’Institut – 12 rue de Seine, France – www.galerie-institut.com
- Galerie de l’Institut – 3 bis rue des Beaux-Arts, France – www.galerie-institut.com
- Galerie de l’Institut – 16 rue de Seine, France – www.galerie-institut.com
- Le Coin des Arts – Saint-Germain-des-Prés – 6 rue de l’Échaudé, France – www.lecoindesarts.com
- Galerie Sartoni et Cerveau – Paris, France
- Galerie Martinez D. – 15 rue de l’Échaudé, France – www.estampesmartinez.com
- Galerie Sagot – Le Garrec – 10 rue de Buci – Fond cour gauche, France – www.sagot-legarrec.fr
- Galerie Xavier Seydoux – 43 rue Jacob, France – www.galerie-seydoux.fr
- Galerie Martine Namy-Caulier – 36 rue des Saints-Pères, France
L’occasion de déambuler au cœur de Paris à la découverte d’œuvres anciennes et contemporaines, d’artistes sélectionnés par des professionnels passionnés.
Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :
gratuit
Horaires d’ouverture selon chaque galerie / Entrée libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-28T01:00:00+01:00
fin : 2025-12-08T00:59:59+01:00
Date(s) :
https://www.csedt.org/ +33145446228 contact@csedt.org https://www.facebook.com/csedt/ https://www.facebook.com/csedt/ https://twitter.com/csedt_galeries