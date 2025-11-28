La semaine des galeries parisiennes de l’estampe et du dessin

7e édition de « La Semaine des Galeries Parisiennes de l’estampe et du dessin » du 28 novembre au 7 décembre 2025.

Ce parcours réunit des membres de la Chambre Syndicale de l’Estampe, du Dessin et du Tableau qui proposeront aux visiteurs et collectionneurs de découvrir des œuvres et des artistes de toutes époques confondues. Il s’inscrit dans le renouveau que la CSEDT établit avec des galeries spécialisées.

Tout comme l’événement de la Paris Print Fair créé en mai 2022, le parcours de La Semaine des Galeries Parisiennes de l’estampe et du dessin offre à voir des œuvres inédites, originales sélectionnées par des professionnels passionnés.

Lors de ce parcours, carte blanche est donnée à chaque galerie offrant ainsi la possibilité aux visiteurs et aux collectionneurs de découvrir des médiums variés (dessin, gravure, photographie, peinture, …) avec un accent sur le dessin ou la gravure pour certaines galeries. Les galeries spécialisées dans l’estampe ancienne s’ouvrent également pour certaines aux artistes contemporains ce qui montre la vivacité de cette technique toujours présente dans la création actuelle. Enfin, de nouvelles galeries ont rejoint le parcours, alors n’hésitez pas à déambuler dans Paris et à pousser la porte…

Galerie Christian Collin – 11 rue Rameau, France – www.collin-estampes.fr

Galerie Nathalie Béreau – 17 rue Chapon, France – www.nathaliebereau.com

Le Coin des Arts – Le Marais – 53 rue de Turenne, France – www.lecoindesarts.com

Galerie Saphir – 69 rue du Temple, France – www.galeriesaphir.com

Galerie Jean-François Cazeau – 8 rue Sainte-Anastase, France – www.galeriejfcazeau.com

Librairie & Galerie Saint-Michel – 17 quai Saint-Michel, France – www.librairiesaintmichel.com

Galerie Arenthon – 3 quai Malaquais, France – www.galeriearenthon.com

Galerie Documents 15 – 15 rue de l’Échaudé, France – www.galeriedocuments15.com

Galerie Grillon – 44 rue de Seine, France – www.galeriegrillon.fr

Galerie de l’Institut – 12 rue de Seine, France – www.galerie-institut.com

Galerie de l’Institut – 3 bis rue des Beaux-Arts, France – www.galerie-institut.com

Galerie de l’Institut – 16 rue de Seine, France – www.galerie-institut.com

Le Coin des Arts – Saint-Germain-des-Prés – 6 rue de l’Échaudé, France – www.lecoindesarts.com

Galerie Sartoni et Cerveau – Paris, France

Galerie Martinez D. – 15 rue de l’Échaudé, France – www.estampesmartinez.com

Galerie Sagot – Le Garrec – 10 rue de Buci – Fond cour gauche, France – www.sagot-legarrec.fr

Galerie Xavier Seydoux – 43 rue Jacob, France – www.galerie-seydoux.fr

Galerie Martine Namy-Caulier – 36 rue des Saints-Pères, France

Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

gratuit

Horaires d’ouverture selon chaque galerie / Entrée libre

Tout public.

https://www.csedt.org/ +33145446228 contact@csedt.org https://www.facebook.com/csedt/ https://www.facebook.com/csedt/ https://twitter.com/csedt_galeries