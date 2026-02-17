Semaine des initiatives, Après-midi jeux Médiathèque Pierre Menanteau Luçon
Semaine des initiatives, Après-midi jeux Médiathèque Pierre Menanteau Luçon mardi 14 avril 2026.
Semaine des initiatives, Après-midi jeux
Médiathèque Pierre Menanteau 3 rue Adjudant Barrois Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 17:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Venez jouer autour du thème Mobilités avec vos bibliothécaires préférées ! Durant un après-midi, on vous fait découvrir des pépites ludiques ou rejouer à des jeux qui vous feront passer un bon moment.
Rejoignez-nous à l’heure que vous souhaitez ! .
Médiathèque Pierre Menanteau 3 rue Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Semaine des initiatives, Après-midi jeux Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud