Semaine des initiatives, Conférence/Dédicace Cycloenotourisme Médiathèque les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Semaine des initiatives, Conférence/Dédicace Cycloenotourisme

Médiathèque les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2026-04-17 18:30:00

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Semaine des initiatives, Conférence/Dédicace Cycloenotourisme, Comme un air de Toscane

Auteur et baroudeur, Simon Bouron raconte ses visites tout en douceur. Si dans son premier ouvrage il arpentait la France, il nous raconte maintenant les vignobles italiens. Entre découvertes, rencontres et aventures, il partage ses expériences, ses coups de cœur et ses conseils pour voyager autrement… jusqu’en Toscane.

Profitez de cette occasion pour échanger avec l’auteur et repartir avec une dédicace personnalisée !

Accès PMR .

Médiathèque les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

