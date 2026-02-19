Semaine des initiatives Covoit’ & Papote Le Rich’Lieu Luçon

Semaine des initiatives Covoit’ & Papote

Le Rich’Lieu 14 place des Acacias Luçon Vendée

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23 21:00:00

2026-04-23

Un moment convivial pour réunir des utilisateurs Karos et échanger autour de vos expériences de covoiturage. L’objectif partager vos pratiques, vos retours et vos idées, dans une ambiance détendue.

Que vous soyez covoitureur régulier, occasionnel ou simplement en phase de découverte, ce temps d’échange est fait pour vous ! .

Le Rich’Lieu 14 place des Acacias Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

