Semaine des initiatives, Inauguration jeu de piste sur la mobilité BALUDIK Départ gare SNCF Luçon
Gare SNCF Avenue Émile Beaussire Luçon Vendée
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-20 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Partez à la découverte de Luçon, de la gare au port, en téléchargeant l’application Baludik.
Résolvez des énigmes à chaque étape pour redonner vie au carnet d’Élise l’exploratrice et retrouver les six modes de déplacement oubliés.
Venez tester le parcours lors de l’inauguration spéciale, ou réalisez-le ensuite quand vous le souhaitez, à votre rythme et en toute autonomie. .
Gare SNCF Avenue Émile Beaussire Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
