Semaine des initiatives, Inauguration jeu de piste sur la mobilité BALUDIK Départ gare SNCF Luçon

Inauguration jeu de piste sur la mobilité BALUDIK

Gare SNCF Avenue Émile Beaussire Luçon Vendée

2026-04-20 15:00:00

2026-04-20 17:00:00

2026-04-20

Partez à la découverte de Luçon, de la gare au port, en téléchargeant l’application Baludik.

Résolvez des énigmes à chaque étape pour redonner vie au carnet d’Élise l’exploratrice et retrouver les six modes de déplacement oubliés.

Venez tester le parcours lors de l’inauguration spéciale, ou réalisez-le ensuite quand vous le souhaitez, à votre rythme et en toute autonomie. .

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

