Semaine des initiatives, Les Halles en fête Place de la Poissonnerie Luçon

Semaine des initiatives, Les Halles en fête

Place de la Poissonnerie Les halles de Luçon Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 13:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez profiter de l’ambiance chaleureuse du marché couvert ! Entre musique, animations autour de la mobilité et ateliers de petite réparations de votre vélo, venez découvrir les initiatives du territoire. .

Place de la Poissonnerie Les halles de Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Semaine des initiatives, Les Halles en fête Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud