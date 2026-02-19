Semaine des initiatives Mobilimix, À vous de jouer pour mieux vous déplacer Médiathèque les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Semaine des initiatives Mobilimix, À vous de jouer pour mieux vous déplacer

Médiathèque les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Début : 2026-04-18 15:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

En équipe, relevez des défis, échangez vos idées et inventez des solutions adaptées à notre territoire.

Réfléchir aux mobilités… en s’amusant !

