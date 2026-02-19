Semaine des initiatives, Projection Un voyage au pays de Lumbres Cinéma le Tigre Sainte-Hermine

Semaine des initiatives, Projection Un voyage au pays de Lumbres

Cinéma le Tigre 34 rue de l’église Sainte-Hermine Vendée

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-21 21:00:00

2026-04-21

Et si on changeait de trajet ? Le film/documentaire Un voyage au pays de Lumbres suit 10 habitants du territoire dans leurs déplacements du quotidien et leurs expérimentations de nouvelles mobilités.

La projection sera suivie d’un échange avec un membre de l’équipe du film mais aussi d’autres acteurs de la mobilité.

Accès PMR possible. .

Cinéma le Tigre 34 rue de l’église Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

