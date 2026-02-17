Semaine des initiatives, Stand de voyance Le voyage extralucide ! Galerie du LECLERC à Luçon Luçon
Semaine des initiatives, Stand de voyance Le voyage extralucide ! Galerie du LECLERC à Luçon Luçon samedi 25 avril 2026.
Semaine des initiatives, Stand de voyance Le voyage extralucide !
Galerie du LECLERC à Luçon 2 Rte de Fontenay Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Qui peut résister à l’envie de connaître son horoscope ? Bénéficiez d’un horoscoop gratuit… et l’occasion de réfléchir autrement à vos déplacements. Un moment ludique pour découvrir le covoiturage ! .
Galerie du LECLERC à Luçon 2 Rte de Fontenay Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Semaine des initiatives, Stand de voyance Le voyage extralucide ! Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud