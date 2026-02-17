Semaine des initiatives, Stand de voyance Le voyage extralucide ! Galerie du LECLERC à Luçon Luçon

Semaine des initiatives, Stand de voyance Le voyage extralucide !

Galerie du LECLERC à Luçon 2 Rte de Fontenay Luçon Vendée

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Qui peut résister à l’envie de connaître son horoscope ? Bénéficiez d’un horoscoop gratuit… et l’occasion de réfléchir autrement à vos déplacements. Un moment ludique pour découvrir le covoiturage ! .

Galerie du LECLERC à Luçon 2 Rte de Fontenay Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

