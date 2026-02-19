Semaine des initiatives, Visite et & découverte GARE SNCF Luçon

Semaine des initiatives, Visite et & découverte de la gare de Luçon

GARE SNCF Avenue Émile Beaussire Luçon Vendée

Tarif : – –

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

2026-04-16

Découvrez la gare de Luçon lors d’une visite pour mieux comprendre ce lieu emblématique du territoire. Vous reviendrez sur l’histoire du bâtiment, son évolution et son rôle dans les mobilités locales, avant de profiter d’un moment convivial. Accès PMR. .

+33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

