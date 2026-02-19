Semaine des initiatives, Visite et & découverte GARE SNCF Luçon
GARE SNCF Avenue Émile Beaussire Luçon Vendée
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
2026-04-16
Découvrez la gare de Luçon lors d’une visite pour mieux comprendre ce lieu emblématique du territoire. Vous reviendrez sur l’histoire du bâtiment, son évolution et son rôle dans les mobilités locales, avant de profiter d’un moment convivial. Accès PMR. .
GARE SNCF Avenue Émile Beaussire Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
