SEMAINE DES JEUNES ÉCRIVAIN·E·S Muret

SEMAINE DES JEUNES ÉCRIVAIN·E·S

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-29

2026-03-24

Organisée par le PJE, Muret accueillera entre les 21 et le 29 mars la 5èmeédition de la Semaine des Jeunes Écrivain·e·s.

À l’honneur cette année la

scène littéraire suisse. Fidèle à la tradition du PJE, des voix francophones à découvrir se mêleront à celles d’auteur·ice·s confirmé·e·s. Venez rencontrer Bruno Pellegrino, Fanny Desarzens, Blaise Hofmann, Marilou Rytz, Céline Zufferey, Maylis Adhémar, Rim Battal, Hugo Boris, Hemley Boum, Chloé Chevalier, Gaëtan Maran, Lola Malique, Bérénice Pichat, Léonor de Récondo,

Hélène Zimmer et d’autres !

Au programme lectures musicales, spectacles, rencontres en médiathèques, librairies et lieux culturels, ateliers d’écriture, BD Concert avec Fred Nevché, soirée événement Vin et littérature en partenariat avec le Domaine de Ribonnet ainsi que la traditionnelle Journée des auteur·rice·s à

la Médiathèque de Muret, le samedi 28 mars .

English :

Between March 21 and 29, Muret will host the 5th edition of the Semaine des Jeunes Écrivain-e-s, organized by PJE.

