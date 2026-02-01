Semaine des jeux Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny
Semaine des jeux Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny mardi 24 février 2026.
Semaine des jeux
Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure
Début : 2026-02-24 18:30:00
fin : 2026-02-27 23:00:00
2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28
Toute la semaine venez essayer tous les jeux qui vous font envie.
Le vendredi soir, les méchants sont rois. Participez à une mascarade avec les frères Grimm ou à une folle course de Formule 1. Dès 10 ans.
Possibilité de manger sur place, pensez à votre repas. .
Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54
English : Semaine des jeux
