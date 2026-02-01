Semaine des jeux Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny

Semaine des jeux

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Début : 2026-02-24 18:30:00

fin : 2026-02-27 23:00:00

2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28

Toute la semaine venez essayer tous les jeux qui vous font envie.

Le vendredi soir, les méchants sont rois. Participez à une mascarade avec les frères Grimm ou à une folle course de Formule 1. Dès 10 ans.

Possibilité de manger sur place, pensez à votre repas. .

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54

