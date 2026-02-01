Semaine des jeux gonflables Langeac
Semaine des jeux gonflables
Gymnase Pierre Chany Langeac Haute-Loire
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-20 18:00:00
2026-02-17
Semaine des jeux gonflables au gymnase Pierre Chany de Langeac. Gratuit & ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans.
Gymnase Pierre Chany Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 animation@ville-langeac.com
English :
Inflatable games week at Langeac’s Pierre Chany gymnasium. Free & open to all children aged 4 to 12.
