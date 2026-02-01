Semaine des jeux gonflables

Gymnase Pierre Chany Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Semaine des jeux gonflables au gymnase Pierre Chany de Langeac. Gratuit & ouvert à tous les enfants de 4 à 12 ans.

.

Gymnase Pierre Chany Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 animation@ville-langeac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Inflatable games week at Langeac’s Pierre Chany gymnasium. Free & open to all children aged 4 to 12.

L’événement Semaine des jeux gonflables Langeac a été mis à jour le 2026-02-04 par Communauté de communes des rives Haut-Allier