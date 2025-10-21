Semaine des jeux Soirée spéciale Skyjo Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-24 18:30:00

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25

Essayez une sélection de nouveautés à la Ludo-Médiathèque.

Vendredi soir, à partir de 7 ans, placez bien vos cartes et soyez le plus stratégique pour repartir avec le moins de points possible.

Initiation à partir de 18h30 et début des parties 20h30. Possibilité de manger sur place (pensez à votre repas). .

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54

