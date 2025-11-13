Semaine des Métiers de l’Industrie : Forum des métiers de l’industrie à Ustaritz Ustaritz – Agence BIARRITZ Ustaritz

#Semaine des Métiers de l’Industrie : Forum des métiers de l’industrie à Ustaritz Jeudi 13 novembre, 09h00 Ustaritz – Agence BIARRITZ Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-13T09:00:00+01:00 – 2025-11-13T10:30:00+01:00

Novembre est le mois dédié au secteur de l’Industrie ! Venez rencontrer lors de ce forum les acteurs principaux de ce secteur pour du recrutement en CDD – CDI (Inox Pyrénées, TECHNOFLEX,…) et de la formation (A LUNDI, IFRIA, ASFO ADOUR,…) De nombreux postes à pourvoir : – Agent de production (H/F) – Ebavureur industriel / Ebavureuse industrielle (H/F) – Opérateur sur presse à injecter (H/F) – Peintre Industriel (H/F) – Opérateur technique de production en industrie pharmaceutique (H/F) – Tec

Ustaritz – Agence BIARRITZ 64480 Ustaritz Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525448 »}]

