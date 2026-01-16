Semaine des Métiers du Tourisme Porte Ouvertes de l’Office de Tourisme Office de tourisme de l’Anjou bleu Segré-en-Anjou Bleu

Semaine des Métiers du Tourisme Porte Ouvertes de l’Office de Tourisme

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

2026-02-07

Dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme, l’Office de tourisme ouvre ses portes au public le samedi 7 février 2026 de 9h30 à 12h30.

Cette journée a pour objectif de faire découvrir le rôle et les missions d’un Office de tourisme, acteur clé du développement et de la promotion du territoire. Les visiteurs pourront mieux comprendre le fonctionnement de la structure, ses actions au quotidien ainsi que la diversité des métiers qui la composent.

Accueil et information des visiteurs, promotion de la destination, communication, développement touristique, relation avec les partenaires locaux autant de thématiques qui seront abordées à travers des échanges, des présentations et des temps de discussion avec les professionnels en poste.

Cet événement s’adresse à toute personne curieuse de découvrir les coulisses du tourisme, aux jeunes en réflexion sur leur orientation, aux demandeurs d’emploi ainsi qu’à toute personne intéressée par les métiers du tourisme. .

Office de tourisme de l’Anjou bleu Espanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

As part of the Semaine des métiers du tourisme, the Tourist Office is opening its doors to the public on Saturday, February 7, 2026, from 9:30am to 12:30pm.

