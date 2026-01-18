SEMAINE DES MÉTIERS DU TOURISME PORTES OUVERTES Lodève

SEMAINE DES MÉTIERS DU TOURISME PORTES OUVERTES

7 place de la République Lodève Hérault

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-07

2026-02-03

À l’occasion de la 3e Semaine Nationale des Métiers du Tourisme, l’Office de Tourisme organise ses journées portes ouvertes ! Venez rencontrer l’équipe et échanger sur les différentes missions d’un Office de tourisme Qualité Tourisme™ et classé Catégorie 1.

À l’occasion de la 3e édition de la semaine nationale des Métiers du Tourisme, l’Office de Tourisme organise ses Journées Portes Ouvertes.

Curieux de découvrir les coulisses du tourisme ?

Profitez de la Semaine des Métiers du Tourisme pour rencontrer l’équipe de l’Office de Tourisme Lodévois & Larzac ! Passionnée et à votre écoute, elle vous dévoilera son quotidien accueil, conseils, partenariats, mise en valeur du territoire…

Venez échanger avec ses membres qui valorisent le tourisme local et explorez des métiers aussi riches que variés !

Lors de ces journées portes ouvertes, les visiteurs et étudiants pourront découvrir différents métiers

– Conseiller en séjour,

– Chargé du partenariat

– Référent boutique

– Chargé du numérique, de l’observatoire

– Chargé des activités de pleine nature

– Chargé de la centrale de réservation

– Référent taxe de séjour

– Responsable accueil et qualité

– Assistant de direction

– Direction du service Tourisme .

7 place de la République Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44 tourisme@lodevoisetlarzac.fr

English :

To mark the 3rd Semaine Nationale des Métiers du Tourisme, the Tourist Office is holding an open house! Come and meet the team, and find out more about the different missions of a Quality Tourism? and Category 1 Tourist Office.

