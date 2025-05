Semaine des Rivières Projection du film Fario – Saint-Vincent-de-Tyrosse, 29 mai 2025 20:30, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Landes

Semaine des Rivières Projection du film Fario Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 20:30:00

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Tout un programme d’animations autour de la nature et organisées par le Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud !

Organisé par le Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud.

Plusieurs animations familiales vous sont proposées durant cette semaine.

Le Jeudi 29 mai au cinéma Grand Ecran

– A 20h30 projection du film « Fario » .

Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40

English : Semaine des Rivières Projection du film Fario

A whole program of nature-related activities organized by the Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud!

German : Semaine des Rivières Projection du film Fario

Ein ganzes Programm von Animationen rund um die Natur, die vom Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud organisiert werden!

Italiano :

Un intero programma di eventi naturalistici organizzati dal Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud!

Espanol : Semaine des Rivières Projection du film Fario

Todo un programa de actividades relacionadas con la naturaleza organizado por el Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud

