Semaine des Tiers lieux La Mine Coworking Bâtiment La Mine La Motte-d’Aveillans

Semaine des Tiers lieux La Mine Coworking

Bâtiment La Mine 9 rue de l’hôpital La Motte-d’Aveillans Isère

Début : 2025-11-18 10:00:00

fin : 2025-11-18 19:00:00

2025-11-18

Vous recherchez des renseignements ou un lieu de TELETRAVAIL ? Venez visiter le cowroking et assister à l’atelie r< Carte des missions essentielles > ou comment retrouver le sens de votre métier.

Bâtiment La Mine 9 rue de l’hôpital La Motte-d’Aveillans 38770 Isère Auvergne-Rhône-Alpes info.lamine38@gmail.com

English :

Looking for information or a place to TELETRAVAIL? Come and visit the coworking space and attend the workshop r< Carte des missions essentielles > or how to rediscover the meaning of your job.

German :

Sie suchen nach Informationen oder einem Ort für TELETRAVAIL? Besuchen Sie das Cowroking und nehmen Sie an der Atelie r< Karte der Kernaufgaben > teil oder wie Sie den Sinn Ihres Berufs wiederfinden.

Italiano :

Cercate informazioni o un posto dove TELETRAVAGARE? Venite a visitare lo spazio di coworking e partecipate al workshop r< Carte des missions essentielles > ovvero come riscoprire il senso del proprio lavoro.

Espanol :

¿Buscas información o un lugar donde TELETRAVAIL? Ven a visitar el espacio de coworking y asiste al taller r< Carte des missions essentielles > o cómo redescubrir el sentido de tu trabajo.

L’événement Semaine des Tiers lieux La Mine Coworking La Motte-d’Aveillans a été mis à jour le 2025-11-10 par Matheysine Tourisme