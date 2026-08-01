Informations pratiques

Montagnac

SEMAINE DES VENDANGES

Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-08-28

Du vendredi 28 août au samedi 5 septembre, Montagnac fête ses vendanges ! Une semaine complète de festivités, de musique, d’animations et de convivialité avec nos commerçants qui décoreront leur vitrine que sur les lieux de fête !

LA SEMAINE DES VENDANGES À MONTAGNAC !

Du vendredi 28 août au samedi 5 septembre, Montagnac fête ses vendanges ! Une semaine complète de festivités, de musique, d’animations et de convivialité qui sera aux couleurs des vendanges autant avec nos commerçants qui décoreront leur vitrine que sur les lieux de fête !

NOUVEAUTÉ LA FÊTE FORAINE EST DE RETOUR !

Dès le vendredi 28 août à 17h00 et jusqu’au lundi 31 août au soir (veille de la rentrée), venez-vous amuser sur l’Esplanade de la Paix !

• Attractions Auto-tamponneuses, trampoline, pêche aux canards, tir à la carabine, petit train électrique, machine à boxe, attraction foot…

• Gourmandises Churros, barbe à papa, crêpes…

À NE PAS MANQUER TOUTE LA SEMAINE

• Expo photos Les vendanges à Montagnac (à la Mairie & dans la vitrine de l’Agence Terra D’oc)

• Concours de la plus belle vitrine chez vos commerçants locaux

• Et surtout, n’oubliez pas votre chapeau de paille !

️ AU PROGRAMME

• Vendredi 28 août

o 17h00 Ouverture de la fête foraine sur l’Esplanade de la Paix

• Samedi 29 août Foire des Vendanges

o Fête foraine

o Fin d’après-midi Honneur au Vin ! (avec la participation de GALHYOS, VILLA NORIA…)

o Food trucks sur place

o Soirée musicale & dansante avec LES ZICOS

• Dimanche 30 août

o Fête foraine

o Loto Vigneron organisé par l’ORTADA sur l’Esplanade des Platanes ️

o Soirée musicale & dansante avec RECTO/VERSO

o Restauration sur place

• Lundi 31 août Dernier jour de la Fête Foraine !

o Fête foraine après-midi

o Après-midi Jeux d’eau et d’adresse pour les 4-8 ans et leurs parents

o 17h00 Goûter de la Rentrée offert aux participants (crêpes des parents d’élèves, pop-corn, raisins & jus de fruit)

• Mardi 1ᵉʳ septembre

o Soirée musicale avec un ensemble de chorales

• Mercredi 2 septembre

o Mini-tournois de ballons pour les 8-12 ans et leurs parents ⚽

o Goûter de la Rentrée

• Jeudi 3 septembre

o Animation et restauration proposé par l’Espla ️

• Vendredi 4 septembre

o Animation dansante (apprentissage du SWING et de danses en ligne) proposé par la Brasserie de l’Esplanade en collaboration avec le Service Festivités de la Mairie.

• Samedi 5 septembre Grande matinée aux couleurs des Vendanges (Allée des Sports / Fronton / Théâtre de Verdure de la Maison des Associations)

o Dès 9h00 Fête des Associations (démos), coin des Locavores & Marché des créateurs locaux ️

o Animation en direct par Radio RPH ️ sous forme de micro-trottoir.

o Dans la matinée Inauguration du Skate Park + Apéritif offert par la Mairie

o Paëlla géante (⚠️ Sur inscription en mairie avant le mercredi 2 sept. à 17h00 participation de 5€/pers.)

Venez nombreux célébrer notre terroir ! .

Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 86 accueil@ville-montagnac.fr

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English : SEMAINE DES VENDANGES

From Friday, August 28, to Saturday, September 5, Montagnac celebrates its grape harvest! A full week of festivities, music, entertainment, and a warm, friendly atmosphere with our local merchants, who will be decorating their storefronts and the festival grounds!

L’événement SEMAINE DES VENDANGES Montagnac a été mis à jour le 2026-08-03 par 34 ADT34