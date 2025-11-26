Semaine des Violences Sexistes et Sexuelles au Quartier Santé de QJ QJ – Quartier Jeunes Paris

Le Quartier santé propose deux ateliers de prévention. Venez découvrir des outils de repérage pour éviter les schémas de violences et participer à un ciné-débat sur les romances toxiques dans les films et séries.

Dans le cadre de la semaine des Violences Sexistes et Sexuelles du 24 au 28 novembre 2025, le Quartier Santé se mobilise. Trop souvent banalisées ou minimisées, ces violences sont encore subies de façon quotidienne. C’est pourquoi, durant cette semaine, deux actions de prévention seront organisées au Quartier santé.

Du mercredi 26 novembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025 :

vendredi

de 17h00 à 19h00

mercredi

de 15h30 à 17h30

gratuit

Réservation conseillée pour les groupes.

Public adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

qjsante@paris.fr