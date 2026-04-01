Apparue pour le première fois le 28 avril 1982 au Canada, la Journée internationale de visibilité lesbienne s’inscrit dans la lutte contre la lesbophobie et contre l’effacement des lesbiennes.

Pour l’occasion, la Ville de Paris et ses partenaires organisent une Semaine des visibilités lesbiennes avec plusieurs temps forts.

Contribuant aussi à la lutte contre le sexisme et la contrainte à l’hétérosexualité, elle est l’occasion de rappeler que les droits des personnes lesbiennes se défendent toute l’année par la mobilisation des associations.

Ces dernières créent des espaces safes, festifs, de convivialité et d’échange qui rendent visibles ces identités.

Célébrons ces communautés dans toute leur diversité en allant aux événements proposés !

La Ville de Paris et ses partenaires organisent une Semaine des visibilités lesbiennes du 18 au 26 avril avec plusieurs temps forts. Découvrez le programme !

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-27T01:59:59+02:00

Date(s) :



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