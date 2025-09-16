SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Atelier jardinage petite enfance Salle Polyvalente Grez-en-Bouère

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Atelier jardinage petite enfance Salle Polyvalente Grez-en-Bouère mardi 16 septembre 2025.

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Atelier jardinage petite enfance

Salle Polyvalente 1 Rue de Taude Grez-en-Bouère Mayenne

Début : 2025-09-16 10:00:00

fin : 2025-09-16 11:30:00

2025-09-16

Une animation spécialement conçue pour la petite enfance, autour du jardinage et de la nature !

Au programme observation des petites bêtes du jardin, découverte ludique du compost et initiation à la plantation.

À travers des ateliers sensoriels et adaptés, les tout-petits expérimentent, manipulent et apprennent les bases du respect de l’environnement en s’amusant. Un premier pas vers l’éveil à la nature et aux gestes écoresponsables !

Retrouvez le programme complet des Semaines du Développement Durable sur www.paysmeslaygrez.fr

Sur inscription | Gratuit

07 85 96 59 40 (Relais Petite Enfance) .

English :

An event specially designed for young children, focusing on gardening and nature!

German :

Eine speziell für das Kleinkindalter konzipierte Animation rund um Gartenarbeit und Natur!

Italiano :

Un evento pensato appositamente per i più piccoli, incentrato sul giardinaggio e sulla natura!

Espanol :

Un evento especialmente diseñado para los más pequeños, centrado en la jardinería y la naturaleza

