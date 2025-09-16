SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Atelier jardinage petite enfance Salle Polyvalente Grez-en-Bouère
SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Atelier jardinage petite enfance
Début : 2025-09-16 10:00:00
fin : 2025-09-16 11:30:00
2025-09-16
Une animation spécialement conçue pour la petite enfance, autour du jardinage et de la nature !
Au programme observation des petites bêtes du jardin, découverte ludique du compost et initiation à la plantation.
À travers des ateliers sensoriels et adaptés, les tout-petits expérimentent, manipulent et apprennent les bases du respect de l’environnement en s’amusant. Un premier pas vers l’éveil à la nature et aux gestes écoresponsables !
Retrouvez le programme complet des Semaines du Développement Durable sur www.paysmeslaygrez.fr
Sur inscription | Gratuit
07 85 96 59 40 (Relais Petite Enfance) .
Salle Polyvalente 1 Rue de Taude Grez-en-Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 7 85 96 59 40
English :
An event specially designed for young children, focusing on gardening and nature!
German :
Eine speziell für das Kleinkindalter konzipierte Animation rund um Gartenarbeit und Natur!
Italiano :
Un evento pensato appositamente per i più piccoli, incentrato sul giardinaggio e sulla natura!
Espanol :
Un evento especialmente diseñado para los más pequeños, centrado en la jardinería y la naturaleza
