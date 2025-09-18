SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Balade contée en forêt Saint-Brice

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Balade contée en forêt Saint-Brice jeudi 18 septembre 2025.

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Balade contée en forêt

Forêt de Bellebranche Saint-Brice Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 10:00:00

fin : 2025-09-18 11:30:00

Date(s) :

2025-09-18

Une balade spécialement pensée pour les jeunes enfants de moins de 3 ans et leurs assistants maternels vous est proposée en forêt.

Au programme une découverte sensorielle de la nature, observation de l’environnement, écoute des sons de la forêt et moments de lecture à l’ombre des arbres.

Retrouvez le programme complet des Semaines du Développement Durable sur www.paysmeslaygrez.fr

Dans le cadre des Semaines du Développement Durable

Jeudi 18 sept. à 10h · Forêt de Bellebranche, parking principal

Sur inscription au 07 85 96 59 40 (Relais Petite Enfance) .

Forêt de Bellebranche Saint-Brice 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 7 85 96 59 40

English :

A specially designed walk in the forest for young children under 3 and their caregivers.

German :

Ein Spaziergang im Wald, der speziell für Kleinkinder unter 3 Jahren und ihre Betreuerinnen und Betreuer gedacht ist, wird Ihnen angeboten.

Italiano :

Una passeggiata nel bosco pensata appositamente per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per chi li accompagna.

Espanol :

Un paseo por el bosque especialmente diseñado para niños menores de 3 años y sus cuidadores.

L’événement SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Balade contée en forêt Saint-Brice a été mis à jour le 2025-08-28 par SUD MAYENNE