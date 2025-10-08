SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE L’alimentation de mon bébé Espace Meslinois Meslay-du-Maine

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE L’alimentation de mon bébé Espace Meslinois Meslay-du-Maine mercredi 8 octobre 2025.

Espace Meslinois 24 Rue de la Gare Meslay-du-Maine Mayenne

Début : 2025-10-08 10:30:00

fin : 2025-10-08 12:00:00

Participez à un temps d’échanges avec votre bébé ou enfant autour de la nutrition du tout-petit, du moment du repas et de la diversification alimentaire

Un atelier pensé pour répondre à vos questions, partager vos expériences et vos pratiques au quotidien. Nous co-construirons le prochain atelier, en fonction de vos envies et de vos besoins, pour aller encore plus loin… avec vous et pour vous !

Sur inscription au 07 85 96 59 40 .

English :

Take part in a discussion with your baby or child about toddler nutrition, mealtimes and food diversification

German :

Nehmen Sie an einer Gesprächsrunde mit Ihrem Baby oder Kind teil, in der es um die Ernährung des Kleinkindes, die Mahlzeiten und die Nahrungsumstellung geht

Italiano :

Partecipate a una discussione con il vostro bambino o la vostra bambina sull’alimentazione dei bambini, sull’orario dei pasti e sulla diversificazione degli alimenti

Espanol :

Participe en un debate con su bebé o niño sobre nutrición infantil, horarios de comidas y diversificación de alimentos

