SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Smoothie Musical Meslay-du-Maine

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Smoothie Musical

Place du Marché Meslay-du-Maine Mayenne

Début : 2025-10-10 09:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Rejoignez l’équipe de la Smoothie Disco pour déguster et préparer de délicieuses recettes à base de fruits et légumes invendus ou déclassés, dans une ambiance conviviale autour de l’alimentation durable et anti-gaspi. Repartez avec des conseils pratiques, des astuces et des idées recettes, du jardin à l’assiette ! .

Place du Marché Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 29 00

