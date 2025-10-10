SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Smoothie Musical Meslay-du-Maine
SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Smoothie Musical Meslay-du-Maine vendredi 10 octobre 2025.
SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Smoothie Musical
Place du Marché Meslay-du-Maine Mayenne
Rejoignez l’équipe de la Smoothie Disco pour déguster et préparer de délicieuses recettes à base de fruits et légumes invendus ou déclassés, dans une ambiance conviviale autour de l’alimentation durable et anti-gaspi. Repartez avec des conseils pratiques, des astuces et des idées recettes, du jardin à l’assiette ! .
Place du Marché Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 29 00
