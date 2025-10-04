SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Visite de Jardins Bouère

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Visite de Jardins Bouère samedi 4 octobre 2025.

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Visite de Jardins

Bouère Mayenne

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Des habitants vous accueillent dans leur jardin.

Partager des astuces pour jardiner au naturel, mettre en pratique des techniques de valorisation des végétaux et d’accueil de la biodiversité.

Sur inscription au 06 84 95 95 43 ou biodechets@paysmeslaygrez.fr .

Bouère 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 95 95 43 biodechets@paysmeslaygrez.fr

English :

Local residents welcome you to their gardens.

German :

Einheimische begrüßen Sie in ihrem Garten.

Italiano :

I residenti locali vi danno il benvenuto nei loro giardini.

Espanol :

Los residentes locales le dan la bienvenida a sus jardines.

L’événement SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Visite de Jardins Bouère a été mis à jour le 2025-09-19 par SUD MAYENNE