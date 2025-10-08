SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Visite d’une déchetterie Déchetterie de Meslay du Maine Meslay-du-Maine

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Visite d’une déchetterie Déchetterie de Meslay du Maine Meslay-du-Maine mercredi 8 octobre 2025.

SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Visite d’une déchetterie

Déchetterie de Meslay du Maine 1 Voie de La Guiternière Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 10:00:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Comment fonctionne une déchetterie ? Comment sont collectés les déchets ? Que deviennent-ils ?

Sensibilisation sur la réduction des déchets et découverte des techniques de valorisation des végétaux pour transformer les déchets verts en ressource pour le jardin.

Sur inscription au 06 84 95 95 43 .

Déchetterie de Meslay du Maine 1 Voie de La Guiternière Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 84 95 95 43

English :

How does a waste collection center work? How is waste collected? What happens to it?

German :

Wie funktioniert eine Mülldeponie? Wie werden die Abfälle gesammelt? Was wird daraus?

Italiano :

Come funziona un centro di raccolta dei rifiuti? Come vengono raccolti i rifiuti? Che fine fanno?

Espanol :

¿Cómo funciona un centro de recogida de residuos? ¿Cómo se recogen los residuos? ¿Qué se hace con ellos?

L’événement SEMAINE DEVELOPPEMENT DURABLE Visite d’une déchetterie Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2025-09-19 par SUD MAYENNE